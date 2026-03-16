愛知県の豊川用水で、17日から節水がさらに強化されることが決まりました。東三河の5つの市は、夜間の水道使用を自粛するよう呼びかけます。 【写真を見る】｢豊川用水｣節水さらに強化へ 東三河の5市に午後11時～翌朝5時まで水道使用の自粛呼びかけ 節水率は農業･工業用水45% 水道用水25%に引き上げ 愛知 豊川用水の水がめ宇連ダムの貯水率は、16日午前0時時点で0.3%となり、17日にも0%になるとみられています。宇連ダムで