原油価格の高騰が家計や北海道内企業を直撃しています。政府は３月１６日、石油の備蓄放出を始めましたが、道内ではガソリン価格の高止まりに加え、食品工場や包装資材店など幅広い業界に影響が及んでいます。札幌市内のガソリンスタンドです。（長南記者）「レギュラーの価格は１８９円になっています」１６日のガソリン価格は先週の価格と同じ１８９円。中東情勢の悪化を受けて価格の高止まりが続いています。（客）「雪道