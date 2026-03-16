大谷が味わった感覚を米紙が伝えた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5−8で敗れ、WBC史上初めてベスト4進出を逃した。この結果を受け、米紙『USA TODAY』は「WBC日本代表の敗退。ショウヘイ・オオタニが味わう、稀有な感覚――それは『敗北』だ」と題した記事を掲載した。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェ