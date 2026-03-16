疑惑の判定で見逃し三振に倒れ、驚くペルドモ(C)Getty Images現地時間3月15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、米国代表がドミニカ共和国代表を2-1で破り、3大会連続の決勝進出を決めた。だが、試合の結末は大きな議論を呼んでいる。米誌『Sports Illustrated』や米スポーツ専門サイト『Sporting News』などが、最後の判定を「物議を醸すストライク判定」として詳しく報じている。【動画】アメリカ