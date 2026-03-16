和歌山県橋本市の駐車場で10代の女性にわいせつな行為をしたなどとして、中学校教諭の35歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、和歌山県九度山町に住む公立中学校教諭、松本充浩容疑者（35）です。 警察によりますと、松本容疑者は去年8月9日、橋本市の駐車場で10代の女性に抱きついたりキスをしたりし、同年11月6日には、女性が18歳未満であることを知りながら、女性の裸の動画を容疑者宅