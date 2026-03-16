美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が告知していた「松本人志のCM第3弾」が、15日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）で放送された。高須氏は14日に「明日オンエアされる『ガキの使いやあらへんで！！』高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と第3弾を告知していた。第1弾と第2弾ではメガネをかけひげをたくわえ、黒いウィッグを着用した松本が映されるが