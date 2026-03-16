ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が15日（日本時間16日）、カブスとのオープン戦に「1番・二塁」で先発出場。4打数1安打だった。初回の第1打席は空振り三振、2回無死一、三塁もニゴロ併殺に倒れた。それでも4回の第3打席で右前打をマークし、その後、暴投で生還。6回の第4打席は中飛だった。キム・ヘソンは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場。1次ラウンドC組のオーストラ