『Fate／EXTRA Record』のホームページが更新されました。【映像】Fate／EXTRA RecordのHPに掲載されたお知らせ「『Fate／EXTRA Record』販売中止のお知らせ日頃よりバンダイナムコエンターテインメント製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNintendo Switch（TM）／PlayStation（R）5／PlayStation（R）4／Steam（R）『Fate／EXT