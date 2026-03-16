防空システムによって迎撃されたロシアのドローン＝2025年6月、ウクライナ首都キーウ/Sergei Supinsky/AFP/Getty Images（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は「米国が現在、中東問題に注力しているのは間違いない」としつつ、「米国を失いたくない」と語った。ウクライナ政府では、中東での紛争によって、この4年間ウクライナを苦しめてきた戦争への関心や武器の供給が減るのではないかとの懸念が強まっている。ゼレンスキー氏