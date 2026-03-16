◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)金丸夢斗投手がWBCを振り返りました。2024年の関西大学時代に初めて侍ジャパンに招集された金丸投手。今大会にはパドレス・松井裕樹投手の代表辞退に伴い、追加選出で選ばれていました。そんな中1次ラウンドのチェコ戦に3番手でマウンドに立ち、2回5奪三振、無失点の成績で勝利投手となりました。準々決勝でベネズエラに敗戦後、金丸