子供を学習塾に通わせる際、親はどのような点に注意すればいいのか。中学受験に30年余り携わってきた、塾講師で教育コンサルタントの渋田隆之さんは「“成績が伸び悩んでいる”という理由だけで辞めるのはもったいない。本当に辞めたほうがいい塾は、授業ではないところで“3つのサイン”を出す」という――。写真＝iStock.com／koumaru※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／koumaru■「塾のボリュームゾーン」を確認する学習