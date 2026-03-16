DeNAは16日、5月4日の広島戦で「スター・ウォーズ」イベントの開催決定を発表した。全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。「スター・ウォーズ」シリーズの劇中の名台詞 “May the Force be with you.”（フォースと共にあらんことを。）にちなみ、5月4日（May the 4th）は世界中のファンが「スター・ウォーズ」文化を祝う「スター・ウォーズの日」として