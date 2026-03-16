【モデルプレス＝2026/03/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「ため息出るほど綺麗」ノースリワンピで素肌輝く◆大谷映美里、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿披露大谷は「28歳になりました」と自身の誕生日を報告。「たくさん、お祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝の言葉