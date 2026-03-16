【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「壁紙の柄が可愛い」おもちゃズラリな広々子ども部屋◆川崎希、子ども部屋披露川崎は「子ども部屋の掃除してるけど 何回片付けてもすぐ散らかるよ」とつづり、子ども部屋の一部を撮影した写真を投稿。壁には雲柄のグレーの壁紙が貼られており、開放感のある大きな窓が設置されている