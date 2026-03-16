レッドブル･ジャパン株式会社は、さくらんぼ風味の新商品「レッドブル･エナジードリンク チェリーエディション」を、3月31日(火)より全国で販売開始する。希望小売価格は213円(税抜)。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなどで取り扱う。〈華やかな香りとフルーティーな味わいで春の訪れを表現〉ひと口飲むと広がるさくらんぼのフルーティーな味わいに、桜の花を思わせる華やかな