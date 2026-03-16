あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「インダクション・ヒーティング」の略語は？「インダクション・ヒーティング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとアルファベット2文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「IH」でした！IHは、「Induction Heating」の頭文字を組み