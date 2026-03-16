人気騎手のウイットに富んだ一言で、ＳＮＳ上が大盛り上がりとなっている。３月１６日朝、安田翔伍調教師が自身のＸで、大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうダノンデサイル（牡５歳、父エピファネイア）は坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝との初コンビで臨むことを発表。同日１４時過ぎ、坂井騎手がその投稿にリプライする形で「ベリーベリーよろしくお願いします」と馬のマークを付けて投稿