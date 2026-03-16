ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その18」をお届けする（第1483回）。＊＊＊大日本帝国の「悪行」は、誇張しても捏造しても構わない。一方、「被害者」である朝鮮民族や中国人、あるいはソビエト共産党に関わるロシア人については、徹底的に美化するか実態をごまかす。こ