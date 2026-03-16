向こう一週間は短い周期で天気が変わるでしょう。広い範囲で雨が降るのは19日(木)から20日(金・春分の日)になりそうです。気温は平年より高い日が多く、雨が降ったとしても極端に寒くなることはないでしょう。恵みの雨と暖かな空気によって桜のつぼみがさらにほころぶ一週間となりそうです。春に三日の晴れはなく、暑さ寒さも彼岸まで向こう一週間の関東地方は2日〜3日おきに天気が変わるでしょう。明日17日(火)はおおむね晴れます