依頼人から預かった現金を自分の口座に振り込んだとして逮捕・起訴されていた元司法書士の男について、警察は16日までに6件の事件を長野地検飯田支部に送致しました。被害額は1億7100万円余りに上っています。業務上横領と詐欺の疑いで送致されたのは、駒ケ根市赤穂の無職で40歳の男です。警察によりますと、司法書士だった男は2021年10月ごろから去年1月ごろまでの間に業務上、依頼人から預かっていた現金合わせて1億7100万円余り