【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】ダイレクトの「迫力スライディング弾」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、待望の大会初得点。滑り込みながら決めた難易度の高いゴールが話題となっている。日本時間3月15日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。