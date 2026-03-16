映画の最高峰アカデミー賞の授賞式がアメリカで行われ、映画『国宝』は惜しくも受賞を逃しました。長編アニメーション賞とオリジナルソング賞を受賞した『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が会場を盛り上げた第98回アカデミー賞。日本からは映画『国宝』で歌舞伎のメークやかつらを手掛けた職人ら3人が、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていましたが、惜しくも受賞を逃しました。この賞には、ギレル