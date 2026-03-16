横浜市緑区で、重機が川に転落する事故があり、運転していた60代の男性が意識不明で病院に搬送されました。【映像】現場の様子（川に転落しひっくり返った重機）午後1時ごろ、横浜市緑区長津田の恩田川で「重機が川に落ちて、ひっくり返って煙が出ている」と通報がありました。警察などによりますと、ひっくり返った重機から60代の男性運転手が救助され、病院に搬送されましたが意識不明の状態です。重機が川沿いをバック