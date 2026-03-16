１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたトリプル世界戦で、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライトフライ級の新王者となった岩田翔吉（帝拳）と世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミニマム級王座の初防衛を果たした松本流星（帝拳）が試合から一夜明けた１６日、東京都内で記者会見した。岩田は「他団体の王者と戦えば盛り上がる試合ができる」と統一王座を目指す思いを語り、松本は「翔吉先輩と２人で世界チャンピオンに、と思っていた