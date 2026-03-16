「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は日本代表が準々決勝で敗北。野球好きの記者は独占配信したＮｅｔｆｌｉｘに加入し、自宅のテレビで機嫌よく視聴した。そこで話題になったのがＷＢＣアンバサダーを務めた渡辺謙が、選手を「クン呼び」したこと。ＳＮＳ上で「敬意が感じられない」などの意見を目にした。ただ『君』は敬称。渡辺謙がどのような意図で言ったかは分から