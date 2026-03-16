育児をするうえで、子どもの断乳や哺乳瓶から卒業するタイミングに迷う経験はあるでしょう。まぼさんがX（旧Twitter）に投稿した『しおさん1歳令和ギャル爆誕の道のり』に収録されているエピソード『娘の「哺乳瓶卒業」について』では、哺乳瓶から卒業できない娘との葛藤が描かれ、大きな反響を集めています。【漫画】娘の「哺乳瓶卒業」について（全編を読む）物語は、作者が赤ちゃんを連れて外出中に、道行く女性から「母乳？