NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。制作統括「松下洸平さんを家康にキャスティングしたのには深い理由が…」３月15日に放送された第十回「信長上洛」で、足利義昭を擁して上洛する決意をかためた信長。そのために浅井家に嫁入りした妹の市が重臣・柴田勝家に伝えた”ある一言”が視聴者の間で話題になっています。＊以下第十回のネタバレを含みます。＜第十回のあらすじ＞信長（小栗旬）はついに美濃を攻