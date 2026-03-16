静岡県は3月16日、交通違反をしたり、交通事故を起こしたりしたとして、県交通基盤部の50代の男性職員を減給3か月（10分の1）、県経済産業部の50代の男性課長と20代の男性技能員をそれぞれ戒告とする懲戒処分にしたと発表しました。処分はいずれも16日付です。 県によりますと、減給処分を受けた交通基盤部の50代の男性職員は2024年12月31日、静岡市清水区の信号交差点で自家用車を運転中、横断歩道上で自転車と接触し、運転して