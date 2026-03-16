昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。幼少期から尾崎さんに憧れ、背中を追ったツアー通算21勝の池田勇太が取材に応じた。【写真】沈痛な面持ちで献花を行う石川遼「つらいね…。俺が死ぬまで気持ちの整理はつかないんじゃないかな」と悲痛な思いを明かす。6歳でゴルフを始めた池田は