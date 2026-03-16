昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。かつてジャンボ邸で指導を受けた石川遼が尾崎さんをしのび、目を潤ませながら思いを語った。【写真】ジャンボ尾崎と同組で回る20歳の遼プロ113勝、国内94勝という前人未到の記録を打ち立てているスーパースターの尾崎さんは、ツアー制度施行元年の1973