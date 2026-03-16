ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が15日、フィギュアスケーター・紀平梨花（23）のインスタグラムに登場。“りくりゅうペア”の練習拠点であるカナダでの最新ショットが公開された。【写真】「ビリヤード楽しそう」「素敵な4ショット」りくりゅう＆りかしんペアのカナダでの様子ミラノ・コルティナ冬季五輪で記憶にも記録にも残る活躍を見せた2人は、