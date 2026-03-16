ＷＢＣ侍ジャパンが１６日午後、成田空港着のチャーター機で帰国した。井端弘和監督ら首脳陣、国内組の選手らを空港ロビーで多くのファンが出迎え、拍手や歓声が起こった。ＴＢＳ系「ゴゴスマ」でも帰国映像を伝えた。出演した大久保佳代子が、静かに歩く選手らの様子を見て「なんか、もうちょっと笑顔かなと思ったら、やっぱりあれなんですね」と語った。石井亮次アナが「これがねえ、笑うと、なんか笑うなとか言う人がい