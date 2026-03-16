歌手・タレントの手越祐也（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。手首をけがしたことを報告した。【写真】「相手のシュート止めたときに…」手越祐也、けがのいきさつ投稿で、自身の自撮りを添えて「俺のインスタ見てくれてるみんな、元気してるー？」と呼びかけ。季節の変わり目について触れつつ「俺のファンのHONEYYYのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑」と報告。「俺の人生の怪我の9