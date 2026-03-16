ＶＡＺ×ツインプラネットが共同プロデュースを手がける１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「ＣＲＥＡＴＥｓｐｒｅｓｅｎｔｓＩＤＯＬＲＵＮＷＡＹＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＴＧＣ」のオープニングアクトに出演し、デビュー曲「青春のエフェクト」のパフォーマンスを初披露した。トップバッタ