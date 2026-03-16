カメラマンの渡辺達生（わたなべ・たつお）さんが今月１２日、午後２時９分に死去していたことが１６日までに分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に応じて認めた。７７歳。「渡辺達生事務所」名義で公表された文書の全文は以下のとおり。◆◆写真家・ＴＷＯ代表渡辺達生氏が昨年より病気療養中でしたが２０２６年３月１２日１４時０９分享年７７歳にて永眠されました。ここに生前のご厚誼に深く感謝