日本政府の対応に注目が集まる中、高市首相は参議院予算委員会で、「必要な対応を検討中だ」と述べました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。高市首相は、トランプ大統領の要請に明確な立場を示しておらず、日米首脳会談を19日に控える中、官邸関係者は「相当ハードルが高い」として対応に苦心しています。広田一参院議員：今般の日米首脳会談で船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能