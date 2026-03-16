ドジャースの人気者キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が新居購入を暴露された。専門メディア「ドジャースネーション」は１５日（日本時間１６日）、「キケ・エルナンデスが新居を購入―しかもロサンゼルスではない」との記事を配信。「ドジャースのユーティリティープレーヤー、キケが５３７万５０００ドル（約８億５６２４万円）の新居を購入したが、その家はロサンゼルス市内にはない」と報じた。左ヒジを手術