韓国で４２歳右腕の?執念?が、ついに大統領の言葉まで動かした。韓国有力紙「朝鮮日報」によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領は１６日、自身のＸでＷＢＣ韓国代表の盧景銀（ノ・ギョンウン）投手（４２＝ＳＳＧ）を称賛し「単なる勝利を超えて、『遅くても諦めるな』というメッセージを感じた」と投稿した。ＷＢＣでの一投手の快投が、スポーツニュースの枠を飛び越え、国民への激励材料として語られる異例の展開になってい