鹿児島県警とネクスコ西日本によりますと、16日午後3時前、南九州西回り自動車道の松元インターから鹿児島西インターに向かう上り線で、乗用車が中央分離帯に衝突しました。 この事故でけが人がいるかどうかはわかっていませんが、復旧工事のため鹿児島西インターと松元インターの間は午後3時すぎから上下線で通行止めとなっています。 ※16日午後5時すぎに上下線とも規制が解除されました。 ・ ・