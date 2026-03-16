ドル円は159円台での推移＝東京為替概況 週明け16日のドル円は159円台での推移となった。先週末の海外市場で有事のドル買いから直近高値を更新し、159.75円まで上昇。2024年7月以来の高値を付けて、週の取引を終えた。週明けは先週末終値に近い159円台後半でスタートし、朝の市場で先週末の高値に並ぶ159.75円を付けた。米軍が13日にイランのカーグ島を爆撃したことを受けて、リスク警戒が高まり、NY原油先