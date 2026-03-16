広島県世羅町の世羅高原農場グループの新しいシーズンを迎えるイベント「さくら祭り」の開催が、２８日から４月上旬（咲き終わりまで）決定した。▼開園時間：午前９時〜午後５時（最終入園午後４時３０分）▼休園日：期間中なし▼入園料：大人７００〜１０００円／小人（４歳〜小学生）３００〜５００※開花状況により変動。期間中には開花状況により夜桜ライトアップも開催。午後６時から８時まで、昼間とは違うしっ