５連勝で明治安田Ｊ１百年構想リーグ・イーストの首位を快走する鹿島は、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる第７節で町田と対戦する。チームは１６日、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊鬼木達監督が、昨季終了後に肩の手術を行ったＭＦ松村優太の復帰を歓迎した。昨季全試合出場のアタッカーは、リハビリを経て前節の川崎戦（１〇０）で約４か月ぶりにベンチ入りし、戦列に復帰した。指揮官は「（復帰時期としては）