◆プロボクシングＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・松本流星（判定）同級４位・高田勇仁●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が１６日、東京・神楽坂の帝拳ジムで会見。同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝を判定で下して初防衛に成功してから一夜明け、「初めての１２ラウンドだったが、すごくいい経験になった。高田