16日午前、沖縄県名護市の辺野古の沖合で、高校の研修旅行生らを乗せた小型船2隻が転覆し、女子高校生ら2人が死亡しました。海上保安庁によりますと、午前10時すぎ、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古沖で、2隻の小型船が転覆し、乗船していた京都府の同志社国際高校の研修旅行生らあわせて21人が海に投げ出されました。全員まもなく救助されましたが、このうち高校生の武石知華さん（17）と船長の金井創