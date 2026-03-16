高市首相は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の可能性について、国会で説明に追われています。中継です。高市首相は、自衛隊の派遣について、アメリカ側からは「まだ求められていない」としたうえで、「対応を検討している」と述べました。無所属・広田一議員「米側からホルムズ海峡を通行する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性極めて高いわけでございます。そうすると日本としては海上警備行動を使って