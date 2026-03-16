カプコンは16日、2026年2月27日に発売した『バイオハザード』の新作ゲーム『バイオハザード レクイエム』の全世界販売本数が、シリーズ史上最速で600万本を突破したことを発表した。【画像】顔リアルすぎる…新キャラ＆敵！公開された『バイオハザード』新作カット『バイオハザード レクイエム』は第9作に相当するシリーズ最新作。2人の主人公によって生み出される、「震える恐怖」と「スリリングなアクション」のコントラスト