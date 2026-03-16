◇卓球 WTTチャンピオンズ重慶(10日〜15日、中国)卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』が15日まで行われ、女子シングルスでは、17歳の張本美和選手が大会制覇を飾りました。世界ランク8位の張本選手は、準決勝で大藤沙月選手との日本人対決に勝利。決勝は世界ランク5位中国の蒯曼選手に1時間を超えるフルゲームの激闘を制して、頂点に立ちました。また大藤選手は3位表彰台となっています。また男子シングルスでは、優勝した美和