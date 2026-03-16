参院予算委員会は１６日午前、高市首相と全閣僚が出席する基本的質疑を行い、２０２６年度予算案の実質審議に入った。首相は米国とイスラエルによるイラン攻撃に関し、１９日の日米首脳会談では「国際法上の法的な評価について、議論するつもりはない」と述べた。首相は「各国の立場は様々で、専門家も含め、国際社会で様々な議論が行われている」とした上で、評価しない理由として、「日本は（攻撃に関する）詳細な事実関係を