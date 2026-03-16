【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１６日、国会にあたる最高人民会議の第１５期代議員選挙が１５日、行われたと伝えた。代議員選の実施は２０１９年以来、約７年ぶり。開票結果は１７日以降、明らかになるとみられる。同通信によると、投票率は９９・９９％だった。代議員選は候補者全員の当選が慣例となっている。代議員選直後の最高人民会議では国家指導部の人事が行われる見込みで、世代交代が進むとみられる。