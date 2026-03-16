TRFのDJKOO（64）が16日、東京都立葛飾野高校で特別授業を行った。自身の体験談を通じて子供たちに「才能や夢を信じる力」の大切さを伝える出張授業プログラム「avexclass」の特別版。今回は、avexが主催する「全国高等学校ダンス部選手権（DANCECLUBCHAMPIONSHIP/以下DCC）」の第13回決勝大会で「DJKOO賞」に選ばれた同校で、DJKOOが直接生徒たちに講義した。DJの枠を飛び越え、バラエティ番組など幅広く活躍し